Парк Ленина в центре Уфы предложили переименовать в честь губернатора XIX века

Парку имени Ленина в Уфе, который расположен в самом центре Уфы перед началом улицы Ленина близ БГМУ предложили изменить название. Такое предложение на семинаре по благоустройству парка озвучил краевед Владимир Кучин. По его мнению парк должен носить имя Сергея Павловича Ушакова, губернатора Уфимской губернии в период с 1867 по 1873 год. Собственно имя Ушакова парк и носил изначально. Будет ли это предложение реализовано пока можно только предполагать.