Парк Ленина в центре Уфы предложили переименовать в честь губернатора XIX века

Парк Ленина в центре Уфы предложили переименовать в честь губернатора XIX века
Парк Ленина в центре Уфы предложили переименовать в честь губернатора XIX века
Вчера, 20:49ГородИрина ДеревянчукФото: govoritufa.ru
Такое предложение на обсуждение вынес краевед Владимир Кучин в ходе семинара по благоустройству парка, сообщили в мэрии Уфы.

Парку имени Ленина в Уфе, который расположен в самом центре Уфы перед началом улицы Ленина близ БГМУ предложили изменить название. Такое предложение на семинаре по благоустройству парка озвучил краевед Владимир Кучин. По его мнению парк должен носить имя Сергея Павловича Ушакова, губернатора Уфимской губернии в период с 1867 по 1873 год. Собственно имя Ушакова парк и носил изначально. Будет ли это предложение реализовано пока можно только предполагать.

Помимо возможного переименования на мероприятии обсудили и возможность восстановления входной группы парка, такой какой она была исторически. Также в ходе семинара были озвучены предложения отказаться от идеи установки в парке площадки для детей и прочих развлекательных объектов — все для того, чтобы особый мемориальный статус остался сохранен.

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