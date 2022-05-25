Движение на центральных улицах Уфы будет ограничено до середины лета

Движение на центральных улицах Уфы будет ограничено до середины лета
Движение на центральных улицах Уфы будет ограничено до середины лета
Вчера, 11:22ГородЭлина СайфрановаФото: 1MI
Движение на улицах Коммунистическая и Чернышевского будет ограничено в связи с «реконструкцией и строительству тепловой сети», сообщает пресс-служба мэрии Уфы.

В Уфе проезд по двум центральным улицам будет закрыт на «реконструкцию и строительство тепловой сети». Как сообщает пресс-служба городской администрации, с 9 утра 25 мая и до 9 вечера 20 июня проезжая часть на улице Коммунистической от пересечения с улицей М. Хисматуллина и до улицы Дорофеева будет полностью перекрыта.

Далее, с 25 мая до 5 июня движение на улице Чернышевского, около дома № 110, будет ограничено на четырех полосах из шести.

Уже с 20 июня и до 15 июля будет закрыт проезд на пересечении улицы Коммунистической и Дорофеева. В частности, проезжая часть по Дорофеева будет перекрыта полностью, а по улице Коммунистическая движение будет возможно только по двум полосам из четырех имеющихся.

Фото:мэрия Уфы

Ранее мы сообщали, что до осени на половину перекрыта улица Пушкина на участке от Аксакова и до Цюрупы.

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