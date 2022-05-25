Движение на центральных улицах Уфы будет ограничено до середины лета

Движение на улицах Коммунистическая и Чернышевского будет ограничено в связи с «реконструкцией и строительству тепловой сети», сообщает пресс-служба мэрии Уфы.

В Уфе проезд по двум центральным улицам будет закрыт на «реконструкцию и строительство тепловой сети». Как сообщает пресс-служба городской администрации, с 9 утра 25 мая и до 9 вечера 20 июня проезжая часть на улице Коммунистической от пересечения с улицей М. Хисматуллина и до улицы Дорофеева будет полностью перекрыта. Далее, с 25 мая до 5 июня движение на улице Чернышевского, около дома № 110, будет ограничено на четырех полосах из шести. Уже с 20 июня и до 15 июля будет закрыт проезд на пересечении улицы Коммунистической и Дорофеева. В частности, проезжая часть по Дорофеева будет перекрыта полностью, а по улице Коммунистическая движение будет возможно только по двум полосам из четырех имеющихся. Фото: мэрия Уфы Ранее мы сообщали, что до осени на половину перекрыта улица Пушкина на участке от Аксакова и до Цюрупы.

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