В Уфе появится Аллея врачей из башкирской сакуры

Об этом Радий Хабиров сообщил в своих социальных сетях. Свой пост он сопроводил снимками цветущей японской айвы в селе Шаран. Она зацвела на центральной площади райцентра Шаранского района.

Далее глава Башкирии сообщил о том, что в Уфе власти планируют посадить Аллею врачей из башкирской сакуры.

«Как вы думаете, на какой улице она бы лучше смотрелась? Мне советуют на Мустая Карима, напротив «Арт-Квадрата», что думаете?» - спросил своих подписчиков глава региона.