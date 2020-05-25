В Уфе появится Аллея врачей из башкирской сакуры
Глава Башкирии предложил жителям республики самим выбрать место высадки деревьев.
Об этом Радий Хабиров сообщил в своих социальных сетях. Свой пост он сопроводил снимками цветущей японской айвы в селе Шаран. Она зацвела на центральной площади райцентра Шаранского района.
Далее глава Башкирии сообщил о том, что в Уфе власти планируют посадить Аллею врачей из башкирской сакуры.
«Как вы думаете, на какой улице она бы лучше смотрелась? Мне советуют на Мустая Карима, напротив «Арт-Квадрата», что думаете?» - спросил своих подписчиков глава региона.
Напомним, что так называемая «башкирская сакура» (на деле - декоративная яблоня) в парке у Белого дома ежегодно каждой весной привлекает сотни горожан при цветении. Жители и гости города не раз сообщали о том, что было бы здорово, если бы таких красивых деревьев в башкирской столице стало больше.