В Уфе изменится схема маршрута популярного автобуса

Как сообщает перевозчик, утренний рейс, начинающий своё движение от остановки «Округ Галле» в 5.50 в будние дни не заезжает в села в села Нижегородка, Таптыково и до деревни Лекаревка. При этом рейс от той же остановки в 18:30 заезжает в вышеупомянутые сёла.