В Уфе изменится схема маршрута популярного автобуса

В Уфе изменится схема маршрута популярного автобуса
В Уфе изменится схема маршрута популярного автобуса
Вчера, 17:15ГородАзамат НуховФото: Антон Засимов / 1MI
Маршрутная схема автобуса № 164 изменится уже с сегодняшнего дня, сообщает «Башавтотранс» 25 апреля

Маршрутная схема автобуса № 164 изменится с 25 апреля. Об этом сообщает «Башавтотранс».

Как сообщает перевозчик, утренний рейс, начинающий своё движение от остановки «Округ Галле» в 5.50 в будние дни не заезжает в села в села Нижегородка, Таптыково и до деревни Лекаревка. При этом рейс от той же остановки в 18:30 заезжает в вышеупомянутые сёла.

Рейсы от остановки «Таптыково» в 7.10 и 20.20 начинаются из деревни Лекаревка в 6.55 и 20.05 соответственно.

Также рейсы от остановки ГДК в 12.10, 18.30 наряду с рейсами из села Таптыково в 7.10, 13.10 и 20.20 заезжают в «Д/с «Одуванчик» (село Зубово).

Напомним, ранее стало известно, что «Башавтотранс» запускает специальные маршруты для садоводов. Свою работу они начнут уже 30 апреля и продолжат её вплоть до осени.

Также ранее стало известно о решении создать в республике рабочую группу для решения проблем с перевозками. Главной задачей нового ведомства называют обеспечение эффективной логистики в регионе.

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