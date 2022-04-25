В Уфе изменится схема маршрута популярного автобуса

Маршрутная схема автобуса № 164 изменится с 25 апреля. Об этом сообщает «Башавтотранс».
Как сообщает перевозчик, утренний рейс, начинающий своё движение от остановки «Округ Галле» в 5.50 в будние дни не заезжает в села в села Нижегородка, Таптыково и до деревни Лекаревка. При этом рейс от той же остановки в 18:30 заезжает в вышеупомянутые сёла.
Рейсы от остановки «Таптыково» в 7.10 и 20.20 начинаются из деревни Лекаревка в 6.55 и 20.05 соответственно.
Также рейсы от остановки ГДК в 12.10, 18.30 наряду с рейсами из села Таптыково в 7.10, 13.10 и 20.20 заезжают в «Д/с «Одуванчик» (село Зубово).
Напомним, ранее стало известно, что «Башавтотранс» запускает специальные маршруты для садоводов. Свою работу они начнут уже 30 апреля и продолжат её вплоть до осени.
Также ранее стало известно о решении создать в республике рабочую группу для решения проблем с перевозками. Главной задачей нового ведомства называют обеспечение эффективной логистики в регионе.