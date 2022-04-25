В Уфе часть проспекта Салавата Юлаева будет перекрыта до 1 октября

В Уфе часть проспекта Салавата Юлаева будет перекрыта до 1 октября
В Уфе часть проспекта Салавата Юлаева будет перекрыта до 1 октября
Вчера, 16:29ГородЭлина СайфрановаФото: 1MI
Движение на участке проспекта Салавата Юлаева будет ограничено до 1 октября из-за реконструкции улицы им. города Галле, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

Сегодня, 25 апреля, в Уфе движение на одной полосе проспекта Салавата Юлаева, на участке от первого примыкания до второго примыкания по проспекту Салавата Юлаева, по направлению движения в сторону 50 лет СССР, будет ограничено до 1 октября.

Фото:ufacity.info

Как уточнили в пресс-службе уфимской мэрии, данная мера принимается в связи со вторым этапом реконструкцией улицы имени города Галле.

Ранее сообщалось об ограничении движения на участке проспекта Салавата Юлаева от улицы Октябрьской революции и до улицы Мингажева до 30 сентября.

Отметим также, что с 1 июня будет закрыта дорога на въезд и выезд из микрорайона Шакша до 30 сентября.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы