В Уфе часть проспекта Салавата Юлаева будет перекрыта до 1 октября

Сегодня, 25 апреля, в Уфе движение на одной полосе проспекта Салавата Юлаева, на участке от первого примыкания до второго примыкания по проспекту Салавата Юлаева, по направлению движения в сторону 50 лет СССР, будет ограничено до 1 октября.