В Уфе часть проспекта Салавата Юлаева будет перекрыта до 1 октября

Сегодня, 25 апреля, в Уфе движение на одной полосе проспекта Салавата Юлаева, на участке от первого примыкания до второго примыкания по проспекту Салавата Юлаева, по направлению движения в сторону 50 лет СССР, будет ограничено до 1 октября.
Как уточнили в пресс-службе уфимской мэрии, данная мера принимается в связи со вторым этапом реконструкцией улицы имени города Галле.
Ранее сообщалось об ограничении движения на участке проспекта Салавата Юлаева от улицы Октябрьской революции и до улицы Мингажева до 30 сентября.
Отметим также, что с 1 июня будет закрыта дорога на въезд и выезд из микрорайона Шакша до 30 сентября.