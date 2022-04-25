Под Уфой подростки ранили ребенка из неизвестного оружия и скрылись на квадроцикле

В социальных сетях появилось видео из села Нагаево, на котором, как утверждает автор, подростки выстрелили в ребенка из неизвестного оружия.
Кроме того отмечается, что в инциденте пострадал другой ребенок, однако характер травм — неизвестен. Так, на кадрах видеозаписи видно, как ребенок, проходя мимо автобусной остановки, резко хватается за ногу и начинает хромать, после чего и вовсе садится на бордюр не в силах идти дальше.
Тем временем, из-под навеса автобусной остановки выходят трое подростков, садятся на мотоцикл и мото-вездеход и спешно покидают место действий. По законам РФ мы не можем опубликовать видео так как на нем могут быть несовершеннолетние.
В пресс-службе МВД Башкирии корреспонденту Mkset сообщили, что информация проверяется, по данному факту будет приниматься процессуальное решение