В Уфе почти на полмесяца частично перекроют участок трассы в аэропорт

Сегодня, 25 апреля, стало известно, что начинается ремонт участка трассы по направлению в столичный аэропорт. Об этом сообщили в администрации Уфы.

По уточненным данным, ремонт будет проходить на участке дороги от развязки с федеральной трассой М-5 и практически до самого Бельского моста.

По этой причине проезд на данном участке будет частично перекрыт по левой полосе в обе стороны следования.