В Уфе почти на полмесяца частично перекроют участок трассы в аэропорт
25 апреля, 16:55ГородТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Движение будет ограничено до 7 мая.
Сегодня, 25 апреля, стало известно, что начинается ремонт участка трассы по направлению в столичный аэропорт. Об этом сообщили в администрации Уфы.
По уточненным данным, ремонт будет проходить на участке дороги от развязки с федеральной трассой М-5 и практически до самого Бельского моста.
По этой причине проезд на данном участке будет частично перекрыт по левой полосе в обе стороны следования.
Движение на ремонтируемом участке автодороги ограничат до 7 мая.
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