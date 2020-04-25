В Уфе открыли паромные переправы, их обработают спецсоставом
Для предотвращения распространения коронавируса водный транспорт будут ежедневно обрабатывать специальным составом на хлорной основе.
Сегодня, 25 апреля, начинают работать речные паромные переправы и маршруты внутреннего водного транспорта общего пользования. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Уфы.
В мэрии также известили о расписании работы переправ.
Так, маршруты «Сипайлово» и «Дудкино» будут работать ежедневно с 8 до 19 часов, «Козарез» и «Чесноковка» - по средам, субботам и воскресеньям, а также в праздничные выходные дни с 9 до 19 часов, «Сипайлово – Зеленый Мыс»: - все дни, кроме вторника с 9 до 19 часов, «Т рамплин» - ежедневно с 8.00 до 19.00.
Переправа «ДОК» заработает несколько позже после прохождения весеннего половодья.
Для предотвращения распространения коронавируса водный транспорт и паромные переправы будут ежедневно обрабатывать специальным составом на хлорной основе.