В Уфе открыли паромные переправы, их обработают спецсоставом

Так, маршруты «Сипайлово» и «Дудкино» будут работать ежедневно с 8 до 19 часов, «Козарез» и «Чесноковка» - по средам, субботам и воскресеньям, а также в праздничные выходные дни с 9 до 19 часов, «Сипайлово – Зеленый Мыс»: - все дни, кроме вторника с 9 до 19 часов, «Т рамплин» - ежедневно с 8.00 до 19.00.