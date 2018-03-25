Пять памятников архитектуры в центре Уфы взяты под защиту государства
Любые строительные работы в этих особняках должно проводиться с особого разрешения властей.
Правительство Башкирии утвердило специальный режим использования пяти домов, являющихся памятниками архитектуры и расположенных в историческом центре Уфы.
Среди исторических строений, попавших в перечень, оказались западный и восточный дома в составе усадьбы братьев Соловьевых на улице Свердлова, 86 и 88, дом Лихтанской на улице Зенцова, 53, Дом Винокурова на улице Зенцова, 61 и жилой дом №71 на улице Свердлова. Все они теперь точно признаны объектами культурного наследия на государственном уровне.
Прежде всего, речь идет о том, что законодательно установлены точные границы этих объектов недвижимости. Данные территории находятся под охраной государства.
В районе этих домов запрещено прокладывать новые инженерные сети, строить другие объекты, устанавливать стенды и витрины.