Из Уфы в Анапу с 5 июня будут вылетать восемь рейсов

По понедельникам и пятницам с 5 июня Boeing 737-800 авиакомпании «Победа» будет осуществлять 2,5-часовые рейсы в Анапу.

Время вылета — в 22.40 из Уфы и в 17.20 — из Анапы. Продолжать вылетать в Анапу рейсы компаний Utair (с 3 июня — по понедельникам, средам, четвергам и субботам) и NordStar (с 9 июня — по вторникам).