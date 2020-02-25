Из Уфы в Анапу с 5 июня будут вылетать восемь рейсов
Вчера, 14:32ГородНадежда ВалитоваФото: pixabay.com
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Рейсы в Анапу из Уфы будут дважды в неделю.
По понедельникам и пятницам с 5 июня Boeing 737-800 авиакомпании «Победа» будет осуществлять 2,5-часовые рейсы в Анапу.
Время вылета — в 22.40 из Уфы и в 17.20 — из Анапы. Продолжать вылетать в Анапу рейсы компаний Utair (с 3 июня — по понедельникам, средам, четвергам и субботам) и NordStar (с 9 июня — по вторникам).
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