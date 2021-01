Как и обещали синоптики, в Уфе наблюдается потепление. В связи с этим управление гражданской защиты города зафиксировало несколько случаев схода снега на автомобили.

По данным ведомства, инциденты произошли в Советском районе Уфы. Сразу три автомобиля получили механические повреждения. К счастью, пострадавших нет. Управление гражданской защиты напоминает, что в связи с потеплением и выпадением осадков, в разы вырастает риск сходов снега и наледи с крыш. Поэтому не рекомендуется парковать машины вблизи домов. Пешеходам необходимо с осторожностью проходить рядом со зданиями, на которых скопился снег и наледь.

