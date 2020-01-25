Праздник кончился: в Уфе начали разбирать ледовые городки

О том, что новогодние ледовые городки начинают потихоньку демонтировать, сообщает сайт администрации Уфы. К такому решению пришла специальная комиссия в ходе объезда праздничных площадок.

Одной из причин стала погода: из-за того, что в течение длительного времени в Уфе держалась плюсовая температура, ледовые фигуры успели подтаять и стать хрупкими. А это уже вопрос безопасности.