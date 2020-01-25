Праздник кончился: в Уфе начали разбирать ледовые городки
Сегодня, 14:24ГородМарат ГареевФото: ufacity.info
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Причиной тому является, в том числе, теплая погода.
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О том, что новогодние ледовые городки начинают потихоньку демонтировать, сообщает сайт администрации Уфы. К такому решению пришла специальная комиссия в ходе объезда праздничных площадок.
Одной из причин стала погода: из-за того, что в течение длительного времени в Уфе держалась плюсовая температура, ледовые фигуры успели подтаять и стать хрупкими. А это уже вопрос безопасности.
Ледовые городки простояли порядка двух месяцев. В течение всего этого времени городские службы поддерживали их в нормативном состоянии.
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