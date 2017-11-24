На выходных в Башкирии потеплеет

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Синоптики обещают снег с дождем и гололед.
Синоптики Башгидрометцентра предсказали погоду на грядущие выходные в республике. Так, при слабом ветре переменных направлений днем максимальная температура воздуха составит +5°C, а ночью опустится максимум до -11°C.
24 ноября в республике пройдет небольшой дождь со снегом. Температура воздуха ночью составит +2+3°C, а при прояснениях до -8°C. Днем будет от 0 до +5°C.
25 и 26 ноября будет небольшой снег с дождем и слабый гололед. Температура воздуха в субботу, 25 ноября, будет варьироваться ночью от -3 до +2°C, при прояснении до -8°C, днем +3-2°C. 26 ноября ночью будет -1-6°C, днем +1-4°C.
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