На выходных в Башкирии потеплеет

Синоптики обещают снег с дождем и гололед.

Синоптики Башгидрометцентра предсказали погоду на грядущие выходные в республике. Так, при слабом ветре переменных направлений днем максимальная температура воздуха составит +5°C, а ночью опустится максимум до -11°C.

24 ноября в республике пройдет небольшой дождь со снегом. Температура воздуха ночью составит +2+3°C, а при прояснениях до -8°C. Днем будет от 0 до +5°C.