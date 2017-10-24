В Уфе жильцы аварийного дома на Уфимском шоссе получили новые квартиры
Сегодня, 10:30ГородРустэм Башкирцев
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Их новый дом теперь находится на улице Глумилинской, 2.
Жители аварийного дома по улице Уфимское шоссе, 4 наконец-то получили новое жилье. Как сообщили в администрации города, для них построен новый девятиэтажный, двухподъездный дом на улице Глумилинской, 2. Общая площадь квартир составляет около 4,5 тыс кв м. 72 семьи получат двух- и трехкомнатные квартиры. Застройщик – ООО Трест «КПД».
Напомним, в конце 2015 года 1-й и 2-й подъезды многоквартирного дома по адресу Уфимское шоссе, 4 были признаны аварийными. Жители подъездов были расселены во временное жилье в разных районах города.
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