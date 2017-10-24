В Уфе выпал первый снег

Водителям и пешеходам следует быть предельно осторожными.

Сегодня, 24 октября, в Уфе выпал снег, который впервые не растаял и покрыл землю. На дорогах с утра наблюдается гололед. Сейчас температура воздуха составляет -5°C.

По прогнозу Башгидрометцентра температура воздуха ночью при прояснениях опустится до -11°C. Днем температура будет скакать от +2 до -3°C. Ветер будет северным и северо-западным 3-8 м/с.