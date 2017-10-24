Мэр Уфы-чиновникам: не забивайтесь в скорлупу и говорите по-человечески

Доклад Петрова был посвящен вопросу эвакуации транспорта и содержал огромное количество цифр, не сопровожденных иллюстрациями.
- Человеческим языком надо такие вещи объяснять, обычным, бытовым, человеческим языком, - обратился Ялалов к Петрову после того, как тот закончил свой доклад. - А вы оттарабанили. Все правильно вроде, но удовлетворения нет от вашего доклада.
Ялалов выразил недовольство тем, что в докладе не показаны "вопиющие" примеры того, что машины стоят в да-три ряда, на тротуарах, газонах. Или, например, не дают проехать скорой помощи. В завершении он обратился ко всем своим подчиненным, которые периодически делают доклады на оперативках.
- Ваша задача на своем участке полностью закрывать тему и объяснять народу, - грозно заявил Ялалов руководителям МУБов. - А вы забиваетесь в свою скорлупу, чем-то занимаетесь там, какими-то финансово-хозяйственными делами.