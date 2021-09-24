Власти Уфы заявили, что по вопросам отопления поступает около 200 обращений в день

Власти Уфы заявили, что по вопросам отопления поступает около 200 обращений в день
Власти Уфы заявили, что по вопросам отопления поступает около 200 обращений в день
Сегодня, 13:39ГородИрина ДеревянчукФото: Mkset.ru
Сергей Греков рассказал о том, что в этом году в подготовке к отопительному сезону было сделано больше, чем когда-либо.

Однако, несмотря на то, что сделано очень много, мэр Уфы не стал отрицать, что сделано не все. Но при этом все дома уже готовы к подключению. Неудивительно, ведь документ о подаче отопления с сегодняшнего дня уже обнародован, с сегодняшнего дня идет подготовка к его началу. Официально отопительный сезон начнется завтра, 25 сентября. Теплу быть.

Также мэр сообщил, что до воскресенья отопление подано во все социальные учреждения – школы и детсады. Глядя на текущую погоду и на прогнозы синоптиков городские чиновники и приняли решение подать отопление.

Греков рассказал и о том, что из миллионного города действительно приходит множество обращений, по его словам, приходят порядка 200 сообщений в день. 21 сентября в мэрии сообщали о работе функционального колл-центра по вопросам отопления. Но глава городской администрации рассказал и о специализированном колл-центре, который функционирует на базе управления гражданской защиты города Уфы, где сидят и специалисты и психологи. старшие по сменам.

Греков рассказал о том, что попросил создать большой и красивый колл-центр, некоего рода мини-ЦУР, который и будет функционировать на базе управления гражданской защиты Уфы. Там и будут собирать все сообщения касательно тепла и зимы.

Греков рассказал о том, что сегодня в УГЗ ежедневно поступают около 2000 звонков. Чиновник сообщил, что пока будет работать штабной телефон, куда и будут поступать звонки горожан по отоплению и по уборке снега (в дальнейшем), но выразил надежду на то, что в скором времени появится единый телефон, который будет отвечать на все вопросы уфимцев.

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