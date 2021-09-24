В Уфе улица Октябрьской революции станет аналогом «Арт-квадрата»

Сообщил об этом мэр Уфы Сергей Греков на сегодняшней встрече с журналистами. Разговоры о превращении исторической улицы в центре Уфы в пешеходную стали обретать все более реальную форму. Мэр Уфы сообщил, что улицу превратят в аналог Арт-Квадрата, творческого пространства в центре Уфы, в квартале, ограниченном улицами Коммунистической, Мустая Карима, Чернышевского и Ленина.
Заметим, что Арт-Квадрат это весьма успешный проект, который уже стал центром притяжения и молодежи, и интеллигенции и семей с детьми. Настолько успешным и ярким, что сейчас он борется за звание главной туристической достопримечательности журнала «National Geographic Traveler» в номинации общественные пространства.
Еще в феврале 2021 сообщалось о том, что Сергей Греков ознакомился с предварительной концепцией благоустройства улицы Октябрьской революции. Тогда же он поделился впечатлениями в социальных сетях и поинтересовался мнением горожан, а также призвал их вносить предложения и интересные идеи. Улицу Октябрьской революции городские власти обозначали частью Малого пешеходного кольца центрального туристического маршрута.
Тогда в феврале Греков заявил, что важно сохранить исторические знания 18-19 веков. Тогда же он поставил в пример культурный центр Арт-квадрат, ведь на территории кластера удалось и сохранить историю и создать нечто яркое, интересное и современное.
Сергей Греков поделился и тем, какие события происходят вокруг исторической улицы в Уфе. По его словам 17 домов на улице Октябрьской революции расселены, 4 жилых здания ждут инвесторов. Проект реконструкции улицы находится в стадии подготовки.
Планы о превращении улицы Октябрьской революции в пешеходную к юбилею Уфы известны давно. Ведутся разговоры об этом уже около 20 лет. Реальные очертания проект будущей пешеходной улицы стал обретать примерно 10 лет назад. Чуть больше года, в июне 2020 года, Радий Хабиров подписал распоряжение о планах преображения улицы Октябрьской революции. Улицу должны сделать пешеходной, сохранив ее исторический облик. Еще тогда предполагалось, что объект станет подарком к 450-летию Уфы.
Этим летом на улице разгорались нешуточные страсти. В июне уфимские участники Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры провели одиночные пикеты, целью которых было защитить и сохранить улицу с самой высокой концентрацией объектов культурного наследия в Уфе. Активисты волновались за отсутствие охраны у расселенных домов, в которых находили приют асоциальные элементы, и подвергали деревянные здания существенному риску. Судя по всему опасения активистов прекратятся, так как окончательное решение принято и процесс преобразования улицы в Арбат фактически стартовал.
Напомним, на прямой линии с Радием Хабировым, которая прошла 8 сентября, руководитель региона рассказал и о том, что на улице Октябрьской революции может появиться творческое пространство имени известного уроженца Уфы, писателя-эмигранта Сергея Довлатова. Тогда же Хабиров сообщил и о ходе работ, так 8 сентября по словам руководителя региона было расселено лишь 4 дома, на сегодняшний день оно уже составляет 17 домов. Тогда же, в ходе Прямой линии Хабиров призвал горожан делиться интересными идеями о том как наилучшим образом увековечить память писателя и сообщил, что власти готовы выслушать предложения.