В Уфе учитель с электронным оружием в руках утроил переполох

Сегодня, 24 сентября, в центре города из-за сообщений очевидцев о подозрительном мужчине с оружием, который шел по улице Революционная и направлялся в сторону школы и колледжа, приехали правоохранительные органы. Об этом сообщают ряд СМИ и Телеграм-каналы. Также в региональном управлении Росгвардии информацию о том, что сотрудники приезжали к колледжу, подтвердили.