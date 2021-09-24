В Уфе тепло подано во все медицинские и образовательные учреждения

В Уфе тепло подано во все медицинские и образовательные учреждения
В Уфе тепло подано во все медицинские и образовательные учреждения
Сегодня, 08:50ГородЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Из-за поступающих жалоб было проверено 13 объектов.

В Уфе отопительный сезон для образовательных и медицинских учреждений, а также для организаций социально-культурной сферы стартовал 16 сентября. Однако жалобы на то, что в зданиях школ и детсадов до сих пор холодно все равно поступали. Так, начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Аскар Батталов сообщил, что по данному случаю была проведена проверка 13 объектов, в ходе которой была обнаружена «завоздушенность».

— После стравливания воздуха здания прогрелись. На сегодня вопросов по отоплению социальных объектов нет, — заявляет Аскар Батталов.

Ранее мы писали, что дата, когда тепло начнет поступать в жилые дома остается неизвестной. Раннее включение отопления было отложено по рекомендации Радия Хабирова, в частности, он посоветовал жителям потерпеть без отопления до реальных холодов и надеть «носочки потеплее». Аргументировал глава региона это тем, что из-за нескольких отапливаемых дней в месяце к жителям придут платежки за весь сентябрь. Между тем сами жители выражают свое недовольство под каждой публикацией Хабирова в социальных сетях.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы