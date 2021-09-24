В Уфе тепло подано во все медицинские и образовательные учреждения

В Уфе отопительный сезон для образовательных и медицинских учреждений, а также для организаций социально-культурной сферы стартовал 16 сентября. Однако жалобы на то, что в зданиях школ и детсадов до сих пор холодно все равно поступали. Так, начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Аскар Батталов сообщил, что по данному случаю была проведена проверка 13 объектов, в ходе которой была обнаружена «завоздушенность».