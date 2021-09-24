В отношении двух предприятий Уфы были составлены протоколы из-за загрязнения воздуха

Напомним, что жалобы на неприятный запах в воздухе поступали от уфимцев практически все лето. Так, только за июнь было в Уфе было зафиксировано 12 случаев превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе, а всего по Башкирии в этот период было зафиксировано 30 случаев.