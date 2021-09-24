Отопление в жилые дома Уфы дадут с 25 сентября

Отопление в жилые дома Уфы дадут с 25 сентября
Отопление в жилые дома Уфы дадут с 25 сентября
Сегодня, 10:27ГородЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Соответствующий документ есть в распоряжении редакции.

Стало известно, что жители Уфы смогут снять теплые носочки уже на этой неделе, так как долгожданное тепло в жилых домах начнет подаваться уже с 25 сентября. В распоряжении Mkset появился документ, который данную информацию подтверждает.

Фото: Mkset.ru

Так, мэр Уфы Сергей Греков поручил руководителям предприятий-поставщиков тепловой энергии приступить к подаче тепла в соответствии с заявками потребителей. Отмечается, что контроль за исполнением поручения будет осуществлять руководители подразделений администрации Уфы, глав администраций районов столицы.

Напомним, что в Уфе работает городской штаб по работе в отопительный период, с которым можно связаться, позвонив в кол-центр по номеру: 277-09-11.

Ранее мы писали, что жители столицы атаковали социальные сети главы республики Радия Хабирова, после того как он порекомендовал отложить начало отопительного сезона для жилых домов в Уфе до настоящих холодов и посоветовал уфимцам «надеть носочки потеплее». На что жители города разозлились и начали требовать включения отопления в их домах: «Дайте уже отопление!!! Детей уже по второму кругу лечу!!! Хватит издеваться над людьми!!!», - лишь малая часть гневных комментариев.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы