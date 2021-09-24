Отопление в жилые дома Уфы дадут с 25 сентября

Ранее мы писали, что жители столицы атаковали социальные сети главы республики Радия Хабирова, после того как он порекомендовал отложить начало отопительного сезона для жилых домов в Уфе до настоящих холодов и посоветовал уфимцам «надеть носочки потеплее». На что жители города разозлились и начали требовать включения отопления в их домах: «Дайте уже отопление!!! Детей уже по второму кругу лечу!!! Хватит издеваться над людьми!!!», - лишь малая часть гневных комментариев.