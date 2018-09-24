В Уфе могут появиться улицы краеведов

Как сообщают в ИА Башинформ, в Главном управлении архитектуры Уфы состоялось очередное заседание Экспертной комиссии по наименованию городских улиц. На нем, помимо прочего, обсуждался вопрос о присвоении новых имен скверам и улицам башкирской столицы.

Руководитель городского отделения Союза краеведов России Гульнара Иксанова предложила назвать новые улицы города именами людей, внесших вклад в развитие культуры, искусства и образования столицы: Георгия и Зинаиды Гудковых, Флюры Ахмеровой, Петра Ищерикова, Светланы Хамидуллиной.

Справка

Георгий Гудков (1916-1995) — заслуженный работник культуры Башкирской АССР, краевед, строитель. Его статьи о доме Аксакова в Уфе (Благоева,4) дважды спасли дом от разрушения. Инициатор создания в Башкортостане Аксаковского мемориального комплекса.

Зинаида Гудкова (1933-2008) — краевед, строитель, заслуженный работник БАССР. Именно Заинаида Ивановна спроектировала «висячий мост» в саду Салавата Юлаева, одно из излюбленных мест для прогулок горожан и гостей столицы.

Флюра Ахмерова (1928-2004) — отличник народного просвещения России, писатель, общественный деятель. Создатель и первый председатель Уфимского общества краеведов. Автор статей, восьми книг по краеведению и педагогике, ее методическими разработками по краеведению до сих пор используют в школах республики.

Петр Ищериков (1892-1961) — ученый, писатель, краевед, ветеран Первой мировой, Гражданской и Отечественной войн. Работал в Институте языка и литературы, Горно-геологическом институте. Занимался изучением истории, археологии, литературы народов Башкирии. Именно благодаря его работе был установлен факт пребывания Салавата Юлаева на каторге в эстонской крепости Рогервик. Был активным пропагандистом сохранения исторического наследия Уфы и республики. Автор более 150 научных трудов.

Лауреат республиканских государственных премий имени Салавата Юлаева и Шагита Худайбердина.

Светлана Хамидуллина (1937-2002) - пианистка, педагог, музыкальный и общественный деятель. Заслуженный артист Республики Башкортостан.

Организатор проведения в Уфе открытого конкурса музыкантов-исполнителей им. Н. Сабитова, фестиваля фортепианной музыки композиторов Башкортостана, открытого межрегионального конкурса юных виолончелистов им. Л. Евграфова. С 1990 по 2002 годы была руководителем организованной ею республиканской благотворительной программы «Новые имена», в 1998-2002 годах была директором Башкортостанского филиала Российского фонда культуры.