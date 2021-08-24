В разных районах Уфы было зафиксировано превышение вредных веществ в воздухе

Напомним, ранее сообщалась, что за июнь в Башкирии было зафиксировано 30 случаев превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе, среди которых 12 в Уфе, 13 в Салавате и 5 в Стерлитамаке. Позже весь июль от жителей республики поступали жалобы на химический запах в воздухе. Тем временем прокуратура Башкирии за полгода обнаружила более трех тысяч нарушений экологического законодательства, среди которых часто встречаются и нарушения в сфере загрязнения атмосферного воздуха.