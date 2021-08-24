В разных районах Уфы было зафиксировано превышение вредных веществ в воздухе

В разных районах Уфы было зафиксировано превышение вредных веществ в воздухе
В разных районах Уфы было зафиксировано превышение вредных веществ в воздухе
24 августа, 17:44ГородЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
По новым данным Башгидрометцентра концентрация вредных веществ превышалась 20 и 22 августа.

В столице Башкирии вновь было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ. Так, пункт наблюдений за загрязнением окружающей среды на улице Мира 11 20 августа в час дня обнаружил превышение 1ПДК концентрации фенола. В этот же день, но уже около семи вечера превышение хлорида водорода на Ульяновых 57 составило 1,5ПДК.

Сообщается, что 22 августа по проспекту Октября 141 пункт наблюдений зафиксировал превышение этилбензола 1ПДК и 2,5ПДК сначала в 13:00, а позже и 19:00 соответственно.

Напомним, ранее сообщалась, что за июнь в Башкирии было зафиксировано 30 случаев превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе, среди которых 12 в Уфе, 13 в Салавате и 5 в Стерлитамаке. Позже весь июль от жителей республики поступали жалобы на химический запах в воздухе. Тем временем прокуратура Башкирии за полгода обнаружила более трех тысяч нарушений экологического законодательства, среди которых часто встречаются и нарушения в сфере загрязнения атмосферного воздуха.

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