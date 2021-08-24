В Башкирии осенью пройдет Уфимский международный марафон

Для участия в марафоне нужно зарегистрироваться на сайте сайте www.ufamarafon.ru и посетить ЭКСПО, где всем участникам выдадут стартовый пакет с фирменной футболкой и подарками от партнеров. Так, ЭКСПО Уфимского марафона состоится 10 и 11 сентября в отеле Crowne Plaza Ufa – Congress Hotel.