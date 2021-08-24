В Башкирии осенью пройдет Уфимский международный марафон

В Башкирии осенью пройдет Уфимский международный марафон
В Башкирии осенью пройдет Уфимский международный марафон
24 августа, 15:49ГородЭлина СайфрановаФото: facebook.com
Марафон проводится в столице республике уже седьмой год.

Стало известно, что в Башкирии вновь состоится Уфимский международный марафон. На этот раз помимо дистанций 2 км, 5 км, 10 км, 21,1 км 42,2 км для бега и скандинавской ходьбы, заявлено и 10 км для спидскейтинга. На финише участникам марафона будет вручена эксклюзивная медаль.

Известно, что маршрут марафона пройдет по историческим улицам города, а также для всех участников и гостей мероприятия будет организована развлекательная программа. Так, на сцене выступят башкирский певец Зайнетдин и Полина Гагарина.

Для участия в марафоне нужно зарегистрироваться на сайте сайте www.ufamarafon.ru и посетить ЭКСПО, где всем участникам выдадут стартовый пакет с фирменной футболкой и подарками от партнеров. Так, ЭКСПО Уфимского марафона состоится 10 и 11 сентября в отеле Crowne Plaza Ufa – Congress Hotel.

Отметим, что из-за ковидных ограничений число участников не должно превышать более 5500 человек.

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