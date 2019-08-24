В Уфе прошла очередная «Молочная страна»

Очередное ежегодное, начиная с 2011 года, праздничное мероприятие «Молочная страна» прошло сегодня, 247 августа, в Уфе. Действо проходило на площади имени Салавата Юлаева на Телецентре. Об этом сообщает администрация Уфы.

Пришедших прогуляться ждали разнообразные площадки для отдыха. Например, молочный ЗАГС или молочный цирк, были различные конкурсы, аттракционы. Ну и, конечно же, на празднике можно было угоститься молочными напитками и продуктами.