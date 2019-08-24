Пять районов Уфы на неделю останутся без воды

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Это плановое отключение.
На сайте «Уфаводоканала» опубликована информация об отключении в городских домах холодной и горячей воды. Речь, по словам представителей компании, идет о плановом отключении, которое состоится с 26 августа по 1 сентября текущего года.
Коснется это пяти уфимских районов: Демского, Калининского, Кировского, Октябрьского и Советского. Ознакомиться с графиком отключения и поискать свой дом среди запланированных к отключению, можно здесь.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей