В Башкирии показали, как будет выглядеть новый мост через Белую

В Башкирии показали, как будет выглядеть новый мост через Белую
В Башкирии показали, как будет выглядеть новый мост через Белую
Вчера, 17:44ГородНаталья БалыковаФото: телеграм-канал "Подслушано в Башкирии"
Сооружение построят от микрорайона Кузнцовский затон, оно станет частью «Южных ворот». Об этом сообщается в телеграм-канале «Подслушано в Башкирии», который связывают с администрацией главы региона.

Новый мост соединит улицу Пугачева, часть которой закрывают на реконструкцию, с автодорогой Уфа — Оренбург. Планируется, что благодаря строительству «Южных ворот» въездные транспортные потоки удастся оптимизировать, снизив нагрузку на путепровод в створе улицы Воровского.

Новый мост проектируется длиной 400 метров, с ним будут связаны новые дороги протяженностью 5,5 км. Еще 2 км полотна планируется реконструировать. Предполагается, что мост сможет пропускать две тысячи автомобилей в час в обоих направлениях. Дата начала строительства пока не называется.

Улицу Пугачева частично закроют на реконструкцию со вторника, 26 июля. Строительство продлится до 30 июня 2024 года. В обход Кузнецовского затона построили новую объездную дорогу протяженностью 3,2 км.

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