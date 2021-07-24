В Уфе появится IQ-парк высоких технологий со статусом «Сколково»

В Уфе появится IQ-парк высоких технологий со статусом «Сколково»
В Уфе появится IQ-парк высоких технологий со статусом «Сколково»
Вчера, 10:38ГородАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
Вчера, 23 июля, в уфимском Конгресс-холле «Торатау» обсудили итоги работы стратегической сессии «Молодые лидеры науки и образования: стратегия борьбы за таланты в Республике Башкортостан».

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что республика планомерно занимается укреплением потенциала и развитием науки и высшего образования.

— На эти цели мы направляем значительные усилия и ресурсы. Наш ключевой вектор — участие в масштабных федеральных проектах в сфере науки. Считаю, что если мы не будем ставить перед собой амбициозные задачи, то не выйдем за пределы существующего, пусть и довольно высокого, уровня, — заявил руководитель региона.

Первым шагом в этом направлении, по его словам, стало получение федерального статуса Евразийским научно-образовательным центром (НОЦ) мирового уровня.

Радий Хабиров отметил, что важным элементом центра станет и IQ-парк — технопарк высоких технологий со статусом регионального оператора «Сколково». Он будет расположен в Уфе в комплексе на улице Заки Валиди. Кроме того, на южном склоне реки Белой планируют построить межвузовский студенческий кампус на пять тысяч мест с развитой научно-образовательной и социальной инфраструктурой.

— Следующим нашим шагом станет участие в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Для этого мы выступили с инициативой создания на базе действующих вузов Большого университета, — добавил глава республики.

Напомним, на развитие институтов Евразийского НОЦ республика привлекла 850 млн рублей.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы