В Уфе появится IQ-парк высоких технологий со статусом «Сколково»

— На эти цели мы направляем значительные усилия и ресурсы. Наш ключевой вектор — участие в масштабных федеральных проектах в сфере науки. Считаю, что если мы не будем ставить перед собой амбициозные задачи, то не выйдем за пределы существующего, пусть и довольно высокого, уровня, — заявил руководитель региона.