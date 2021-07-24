В Уфе появится IQ-парк высоких технологий со статусом «Сколково»

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что республика планомерно занимается укреплением потенциала и развитием науки и высшего образования.
— На эти цели мы направляем значительные усилия и ресурсы. Наш ключевой вектор — участие в масштабных федеральных проектах в сфере науки. Считаю, что если мы не будем ставить перед собой амбициозные задачи, то не выйдем за пределы существующего, пусть и довольно высокого, уровня, — заявил руководитель региона.
Первым шагом в этом направлении, по его словам, стало получение федерального статуса Евразийским научно-образовательным центром (НОЦ) мирового уровня.
Радий Хабиров отметил, что важным элементом центра станет и IQ-парк — технопарк высоких технологий со статусом регионального оператора «Сколково». Он будет расположен в Уфе в комплексе на улице Заки Валиди. Кроме того, на южном склоне реки Белой планируют построить межвузовский студенческий кампус на пять тысяч мест с развитой научно-образовательной и социальной инфраструктурой.
— Следующим нашим шагом станет участие в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Для этого мы выступили с инициативой создания на базе действующих вузов Большого университета, — добавил глава республики.
Напомним, на развитие институтов Евразийского НОЦ республика привлекла 850 млн рублей.