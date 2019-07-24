Жители Башкирии получат дополнительный выходной в августе
24 июля, 14:20ГородЗлата ЗуковичФото: Медиахолдинг1Mi
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Дополнительно граждане отдохнут в понедельник, 12 августа.
В 2019 году 12 августа жители Башкирии получат дополнительный выходной в честь празднования одного из главных праздников мусульман — Курбан-байрама.
Праздник отмечают спустя 70 дней со дня празднования Ураза-байрам.
Так как выходной выпадает на воскресенье, официально нерабочий день выпадает на понедельник, 12 августа.
Еще в 2018 году определились с единой площадкой для проведения религиозных обрядов во время празднования священного мусульманского праздника Курбан-байрам. Располагаться она будет перед торговым центром «Караван» в Октябрьском районе Уфы, неподалеку от поселка Зинино.
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