Жители Башкирии получат дополнительный выходной в августе

В 2019 году 12 августа жители Башкирии получат дополнительный выходной в честь празднования одного из главных праздников мусульман — Курбан-байрама.

Так как выходной выпадает на воскресенье, официально нерабочий день выпадает на понедельник, 12 августа.

Еще в 2018 году определились с единой площадкой для проведения религиозных обрядов во время празднования священного мусульманского праздника Курбан-байрам. Располагаться она будет перед торговым центром «Караван» в Октябрьском районе Уфы, неподалеку от поселка Зинино.