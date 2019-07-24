Ягодные выходные: В Уфе на ярмарке продали 2,5 тонны клубники, вишни и малины

В Уфе прошла первая в этом сезоне тематическая ярмарка «Ягодное лукошко» — на продажу была привезена ягода в объеме около 2,5 тонны, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

Ярмарка прошла на площади перед Дворцом спорта. Фермеры из разных районов республики представляли свою продукцию на 80 торговых точках. Всего в работе ярмарки приняли участие 16 районов республики. Активно предлагали свой урожай и уфимские садоводы. Посетили ярмарку около двух тысяч человек.