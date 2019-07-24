В Уфе пройдет благотворительный забег Maturrun

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Его проводят фонд «Ломая Барьеры» и I Love Supersport Ufa.
Сюжеты: Третий сектор
В ближайшую субботу, 27 июля, в парке «Демский» в Уфе пройдет второй благотворительный забег #maturrun.
Участникам предложат преодолеть дистанции в 1 и 5 километров. Детские старты от 60 метров.
Главная задача забега — сбор средств на создание второй тактильной площадки для особенных детей в парке Демский в Уфе.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей