В Уфе осушат озеро Кашкадан

Врио главы Башкирии Радий Хабиров в среду, 24 июля, заявил главным редакторам республиканских СМИ, что в Уфе планируется выкачать всю воду из озера Кашкадан.

В парке «Кашкадан» могут полностью слить воду пруда, углубить его и преобразить парк. Сейчас ожидаются заключения экологов, чтобы изменения не повредили гидросистему пруда.

В будущем планируется сделать там круглогодичное место для прогулок, а зимой устроить большой каток.

Напомним, в ремонт парка еще в 2018 году планировалось вложить 106 миллионов рублей. Там отремонтируют сети связи, систему электроснабжения, общественные туалеты, будут установлены три теннисных стола, различные игровые детские комплексы с качелями и качалками. Будет капитально отремонтирована спортивная зона, трибуны, сцена, павильоны, будет проведено озеленение парка.