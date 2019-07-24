Радий Хабиров сообщил о возобновлении строительства мечети «Ар-рахим» в Уфе

Врио главы Башкирии Радий Хабиров сказал, что ситуация со строительством мечети «Ар-Рахим» в Уфе сдвинулась с мертвой точки.

— Техника на мечети заработала, — сказал он.

Напомним, что строительство мечети на проспекте Салавата Юлаева началось в 2000-х годах, с 2011 года основным спонсором строительства был благотворительный фонд «Урал», возглавляемый первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым.

В 2016 году строительство было приостановлено из-за разногласий между благотворительным фондом и руководством Духовного управления мусульман республики, курировавшим стройку. Подрядчиком строительства была фирма «Алтын-курай», принадлежавшая трем лицам из руководства ДУМ РБ.

Ныне покойный глава ДУМ Башкирии Нурмухамет Нигматуллин из-за конфликта со строительством мечети даже покинул свою должность.