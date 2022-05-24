Уфимца, который возложил траурный венок к стеле прав человека, вызвали в полицию

Уфимца, который возложил траурный венок к стеле прав человека, вызвали в полицию
Уфимца, который возложил траурный венок к стеле прав человека, вызвали в полицию
Вчера, 14:26ГородЭлина СайфрановаФото: 1MI
Артур Дмитриев сегодня, 24 мая, возложил траурный венок к стеле прав человека. Теперь его вызвали в полицию, сообщил мужчина в своих соцсетях.

Стало известно, что Артура Дмитриева, который сегодня, 24 мая, возложил траурный венок к стеле прав человека, вызвали в полицию.

Как уточнил экс-директора по маркетингу сети ресторанов «Лидер групп» Артур Дмитриев на своей странице Facebook (соцсеть принадлежит запрещенной и признанной в РФ экстремистской компании Meta), сотрудники полиции приехали к нему домой и попросили проехать на Пушкина 63, где находится отдел полиции № 9.

Отметим, что надпись на траурном венке гласила: «Помним, скорбим. От граждан России».

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