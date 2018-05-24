В Уфе из-за «Весеннего бала» перекроют центральные улицы

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Временное закрытие движения транспорта будет произведено с 22.00 25 мая до 21.00 26 мая в исторической части города.
Движение перекроют по улице Октябрьской революции – на участке от улицы Ленина до Цюрупы, по улице Ленина – на участке от улицы Коммунистической до Пушкина, по улице Театральной – на участке от улицы Заки Валиди до Пушкина, по улице Пушкина – на участке от улицы Цюрупы до улицы Карла Маркса и по улице Советской на всем ее протяжении.
На время проведения данного мероприятия также будут изменены схемы движения автобусов муниципальных маршрутов.
Администрация ГО город Уфа приносит извинения за возможные неудобства, просит автолюбителей заранее планировать маршрут своего движения и приглашает горожан и гостей столицы Башкортостана на «Весенний бал», сообщили в пресс-службе ведомства.
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