В Уфе ожидается резкий подъем уровня воды в реке Белая

Уфимцев предупреждают о резком подъеме уровня воды в реке Белой. Об этом сообщает Управление гражданской защиты Уфы со ссылкой на специалистов Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным ведомства, 25 апреля уровень воды в реке Белая поднимется от 90 до 110 см и достигнет 640 см. При уровне 640 см под водой окажутся автомобильная дорога между деревнями Романовка и Козарез Ленинского района, а также дороги возле гостинично-ресторанного комлпекса “Рочер” и базы отдыха “Солнечные пески” недалеко от Мелькомбината.

Управление гражданской защиты Уфы, учитывая прогноз, рекомендует горожанам отказаться от поездок в садово-дачные участки до конца периода половодья.

- Резкий подъем уровня воды в реках может застать вас врасплох и отрезать от «большой земли», - предупреждают спасатели.