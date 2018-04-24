В Уфу прибыли долгожданные детали для завершения ремонта старого моста
Сегодня, 09:33ГородТатьяна Майорова
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Теперь нет сомнений, что ремонт старого Бельского моста будет закончен в срок.
Сегодня, 24 апреля, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ирек Ялалов сообщил о том, что в Уфу прибыли новые деформационные швы для завершения капитального ремонта опор старого моста через реку Белую в районе Монумента Дружбы.
- Для ремонта 11-й опоры уже все подготовлено, готовятся деформационные швы также и для других опор, - уточнил Ирек Ялалов. - Основные наши опасения были связаны именно с тем, что эти важные детали могут задержаться в пути, но теперь есть полная уверенность, что к началу июня и к Дню города ремонт этого объекта будет завершен.
Глава города потребовал установить ежесуточный жесткий контроль за ходом работа на старом мосту.
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