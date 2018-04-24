В Уфе провели «Шпектральный» анализ социального строительства

Уфу посетил с инспекцией председатель Комиссии по ЖКХ Общественной палаты России, член межведомственной рабочей группы по вопросам ЖКХ при Правительстве РФ Игорь Шпектор. Он известен тем, что проводит бескомпромиссные проверки объектов строительства по всей стране, и за словом в карман, в случае чего, не лезет. Его даже называют «Ревизорро ЖКХ».Сегодня, 24 апреля, Игорь Шпектор проинспектировал дом в Кузнецовском Затоне по адресу Геологов, 53, построенный по так называемой программе социального жилья. Это огромный дом почти на полторы тысячи квартир, состоящий из трёх корпусов. В нем получают квартиры льготники, очередники, переселенцы из ветхого жилья.Игорь Шпектор проверил буквально все, ему отчитались министр ЖКХ Башкирии Сергей Афонин, зам. председателя госкомитета по строительству и архитектуре Артем Ковшов, представители застройщика и городской администрации.

«Ревизорро» интересовало все, вплоть до деталей.Например, в одной из квартир он не побрезговал залезть под ванну, чтобы узнать, установлен ли контур заземления. Оказалось, что все в порядке. В подъезде батареи пощупал - теплые.Проверяющий сравнил Башкирию с некоторыми другими регионами России и сказал, что строительством в Уфе доволен, точнее, качеством.