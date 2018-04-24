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Участники форума «Сообщество» посетили «социальную гостиницу» для детей
Сюжеты:
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Участники форума «Сообщество» посетили «социальную гостиницу» для детей

Сегодня, 21:30ГородАртур Салимов, Разиф АбдуллинФото: Артур Салимов/ Mkset.ru
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