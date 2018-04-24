Как в Уфе пожарные "спасли" терминал в аэропорту
Сегодня, 21:51ГородРазиф АбдуллинФото: Артур Салимов/ Mkset.ru
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22 отряд Федеральной противопожарной службы провел эвакуацию терминала и полное развёртывание.
Сюжеты: Фотофакт
Медиакорсеть побывала в уфимском аэропорту, где прошли пожарно-тактические учения. Пожарные провели эвакуацию терминала с полным развертыванием.
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