Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Как в Уфе пожарные "спасли" терминал в аэропорту
Сюжеты:
Весна в БашкирииВласть без цензурыЧП в школе
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
01

Как в Уфе пожарные "спасли" терминал в аэропорту

Сегодня, 21:51ГородРазиф АбдуллинФото: Артур Салимов/ Mkset.ru
Читайте
также
Эскорт по-уфимски: как девушек "продают" обеспеченным гостям из Москвы
Башкирское айкидо
ЧП в Стерлитамаке: ученик ворвался в школу с ножом и поджег ее - трансляция