В Уфе планируют начать возведение пролетных строений нового моста по пути в аэропорт

Сегодня, 24 марта, на оперативном совещании в администрации Уфы первый заместитель главы города Салават Хусаинов сообщил о ходе строительства нового моста через реку Белую в районе Монумента Дружбы.

По его словам, отставания в строительстве моста нет. Объем работ выполнен в объеме около 40% от намеченного.

В ближайшее время работы по установке свай будут завершены и в ближайшее время может начаться уже установка пролетных строений.

Актуальность строительства моста подтверждается мониторингом трафика. Существующие мосты, соседствующие со стройкой, испытывают на себе нагрузка в размере более 125 тысяч автомобилей в сутки. Таким образом их предельный коэффициент превышен на 30 процентов.