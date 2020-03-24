В Уфе планируют начать возведение пролетных строений нового моста по пути в аэропорт
Строительство нового актуального объекта обсудили в администрации города.
Сегодня, 24 марта, на оперативном совещании в администрации Уфы первый заместитель главы города Салават Хусаинов сообщил о ходе строительства нового моста через реку Белую в районе Монумента Дружбы.
По его словам, отставания в строительстве моста нет. Объем работ выполнен в объеме около 40% от намеченного.
В ближайшее время работы по установке свай будут завершены и в ближайшее время может начаться уже установка пролетных строений.
Актуальность строительства моста подтверждается мониторингом трафика. Существующие мосты, соседствующие со стройкой, испытывают на себе нагрузка в размере более 125 тысяч автомобилей в сутки. Таким образом их предельный коэффициент превышен на 30 процентов.
Новое мостовое сооружение протяженностью 688 метров появится между существующими «новым» и «старым» мостами под три полосы движения. Оно должно разгрузить оба действующих моста.