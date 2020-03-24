Мэрия Уфы опубликовала адреса брошенных автомобилей, которым грозят штрафстоянки

Сегодня, 24 марта, на оперативном совещании в администрации Уфы одной из тем для обсуждения стала ситуация с автомобилями, брошенными на проезжей части в разных частях города.

По результатам рейдов, проведенных специальной комиссией 11 и 12 марта, на таких брошенных автомобилях, многие из которых уже в достаточной мере разукомплектованы, были размещены уведомления с предложениями увезти их в другое место и освободить проезжую часть.

Пока рейды прошли в Кировском и Октябрьском районах. Адреса выявленных автомобилей чиновники занесли в таблицу.

Повторные обследования улиц запланированы на 11 апреля