Журналисты опубликовали официальное письмо о сносе скульптур ArtTerria в Уфе

Сегодня, 24 августа, вскоре после публикации разъяснений мэра Уфы Ульфата Мустафина о том, что снос скульптур Art Terria на улице Ленина не состоится, журналисты уфимской редакции издания «Аргументы и факты» опубликовали официальный ответ, на основании которого они ранее подготовили свою нашумевшую публикацию.

Из письма, подписанного заместителем начальника управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы Ильнура Идиятуллина, которое редакция получила в ответ на свой запрос, следует ровным счетом именно то, что было написано в заметке, вызвавшей возмущение чиновников: памятник врачу будет установлен на аллее в начале улицы Ленина, а комплекс скульптур Art Terria будет перенесен в другое место.