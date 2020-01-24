Мэр Уфы отрекся от планов перенести скульптуры ArtTerria с улицы Ленина

Сегодня, 24 января, глава администрации столицы Башкирии Ульфат Мустафин на своей странице в соцсетях опубликовал комментарий к информации о возможном сносе скульптурной аллеи ArtTerria, расположенной в начале улицы Ленина в Уфе.

Напомним, новость об этом опубликовали «Аргументы и факты», ее перепечатали многие СМИ. Информация вызвала широкий резонанс. На месте скульптур предполагалось установить памятник врачу.

И вот теперь Ульфат Мустафин взял на себя обязанность прояснить ситуацию горожанам. Он заверил, что объекты ArtTerria никуда перемещаться не будут без ведома горожан.

- Эта пешеходная зона была и остается одной из любимых мест для прогулок уфимцев и гостей столицы, - сообщил Ульфат Мустафин.

Пользователи соцсетей поспешили выразить мэру Уфы благодарность за такое решение.