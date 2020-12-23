В столице Башкирии выросла численность населения

В столице Башкирии выросла численность населения

Вчера, 10:55ГородАнна КононоваPhoto: pixabay.com
На сегодняшнем очередном заседании Совета городского округа Уфы сообщили о численности населения в 2020 году. Горсовет также спрогнозировал численность жителей столицы Башкирии.

По оценке на 2020 год численность населения составила 1 142 930 человек. Среднегодовой показатель составил 1 141 600 жителей Уфы. По сравнению с 2019 годом увеличилось население столицы Башкирии. В прошлом году показатель составил 1 140 300 человек.

Власти Уфы представили прогноз среднегодовой численности населения. Предполагается, что по консервативному варианту, в 2021 году показатель составит 1 144 100 человек, по базовому варианту — 1 144 400 человек и по целевому варианту — 1 144 700 человек.

Напомним, в апреле 2021 года пройдет Всероссийская перепись населения. В Уфе организуют 350 переписных участка.

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