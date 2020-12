В столице Башкирии выросла численность населения

На сегодняшнем очередном заседании Совета городского округа Уфы сообщили о численности населения в 2020 году. Горсовет также спрогнозировал численность жителей столицы Башкирии.

По оценке на 2020 год численность населения составила 1 142 930 человек. Среднегодовой показатель составил 1 141 600 жителей Уфы. По сравнению с 2019 годом увеличилось население столицы Башкирии. В прошлом году показатель составил 1 140 300 человек. Власти Уфы представили прогноз среднегодовой численности населения. Предполагается, что по консервативному варианту, в 2021 году показатель составит 1 144 100 человек, по базовому варианту — 1 144 400 человек и по целевому варианту — 1 144 700 человек. Напомним, в апреле 2021 года пройдет Всероссийская перепись населения. В Уфе организуют 350 переписных участка.

