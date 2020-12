В одном из районов Уфы появится улица имени Равиля Бикбая

На сегодняшнем заседании Горсовета Уфы депутаты предложили увековечить память башкирского поэта Равиля Бикбаева.

Парламентарии единогласно проголосовали за данную инициативу. По решению депутатов в микрорайоне «Южный» Кировского района Уфы появится улица имени Равиля Бикбаева. Напомним, он был поэтом, литературоведом и общественным деятелем. С 2008 года по 2013 год Равиль Бикбаев возглавлял комитет по образованию, науке, культуре, спорту и делам молодежи Госсобрания Башкирии. Он являлся народным поэтом республики, доктором филологических наук, заслуженным деятелем науки РБ, почетным гражданином Уфы, членом-корреспондентом АН Башкирии. Кроме того, Равиль Бикбаев — один из авторов гимна Башкирии. Он скончался 23 апреля 2019 года.

