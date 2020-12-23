В одном из районов Уфы появится улица имени Равиля Бикбая

Напомним, он был поэтом, литературоведом и общественным деятелем. С 2008 года по 2013 год Равиль Бикбаев возглавлял комитет по образованию, науке, культуре, спорту и делам молодежи Госсобрания Башкирии. Он являлся народным поэтом республики, доктором филологических наук, заслуженным деятелем науки РБ, почетным гражданином Уфы, членом-корреспондентом АН Башкирии. Кроме того, Равиль Бикбаев — один из авторов гимна Башкирии.