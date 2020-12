Грядущий 2021 год для марки Volkswagen обещает быть богатым на обновления. И самым ярким событием наступающего года будет несомненно премьера НОВОГО Volkswagen Tiguan.

Этот кроссовер стал поистине культовым автомобилем. Но обо всем по порядку. Одной из главных загадок модели Tiguan было необычное название. В 2007 году любители марки Volkswagen ломали голову, что же означает такое интересное «имя» автомобиля. Слово Tiguan является производной от двух немецких слов — Тигр и Игуана. То есть, данная модель должна сочетать силу и взрывную тигриную энергию и юркость и быстроту игуаны. И этот автомобиль действительно соответствует этому сравнению. Бензиновые двигатели обладают мощностью от 140 до 220 л. с., и просто «звериной» энерговооруженностью для бензиновых моторов. А тяговитый дизель позволит, не замечая преград как тигр по саванне, активно двигаться даже по пересеченной местности. Гармонично с силой и выносливостью тигра в НОВОМ Tiguan сочетаются маневренность и юркость игуаны. Рулевой механизм — рейка, зарекомендовал себя долгими годами уверенной эксплуатации на автомобилях прежних поколений. Система активного полного привода 4MOTION позволяет не только двигаться по пересеченной местности, но и уверенно заходить в крутые повороты, не сбавляя ход практически на любом покрытии. Так или иначе, игуана — осторожное существо, равно как и автомобиль Tiguan, который оснащен различными системами активной и пассивной безопасности, которые обеспечат безопасное маневрирование и станут настоящими помощниками для осторожных водителей. В сочетанием с высококачественными материалами отделки, высоким комфортом и передовыми опциями, Volkswagen Tiguan найдет своих поклонников в любой аудитории клиентов. От консерваторов до продвинутых и энергичных молодых людей. Официальный дилер Volkswagen Башавтоком с нетерпением ждет появления первых обновленных автомобилей Volkswagen Tiguan. Следите за новостями в наших социальных сетях и на официальном сайте. И ждем всех желающих на тест-драйв! Официальный дилер Volkswagen Башавтоком Адрес: ул. Адмирала Макарова, 32 Телефон: +7 (34-72) 16-77-77 Сайт: volkswagen.bashauto.com

