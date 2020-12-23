Мэрия Уфы сообщила график работы общественного транспорта в новогоднюю ночь

Мэрия Уфы сообщила график работы общественного транспорта в новогоднюю ночь

Вчера, 13:32ГородАнна КононоваPhoto: pixabay.com
На вчерашнем оперативном совещании в администрации Уфы рассказали, как будет ходить общественный транспорт в ночь с 31 декабря на 1 января.

Муниципальные маршруты будут работать до 3:30 часов. Кроме того, в Уфе запустят новогодний маршрут № 290, который проводит пассажиров также до 3:30 часов.

Жители Уфы на общественном транспорте смогут доехать до ёлок перед ДК «УМПО», на Советской площади, а также на площадях Ленина и Салавата Юлаева, а также в Инорсе.

В Новогоднюю ночь перед Государственным академическим русским драматическим театром пройдет развлекательная программа, которая начнется в 22.30 и продлится до 2.30 часов. На мероприятии выступят звёзды башкирской эстрады. В 2:00 на площади Ленина и площади перед «ДК «Моторостроитель» состоится новогодний фейерверк.

Related news:
транспортНовый годобщественный транспортБашкирияУфа
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы