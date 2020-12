Мэрия Уфы сообщила график работы общественного транспорта в новогоднюю ночь

На вчерашнем оперативном совещании в администрации Уфы рассказали, как будет ходить общественный транспорт в ночь с 31 декабря на 1 января.

Муниципальные маршруты будут работать до 3:30 часов. Кроме того, в Уфе запустят новогодний маршрут № 290, который проводит пассажиров также до 3:30 часов. Жители Уфы на общественном транспорте смогут доехать до ёлок перед ДК «УМПО», на Советской площади, а также на площадях Ленина и Салавата Юлаева, а также в Инорсе. В Новогоднюю ночь перед Государственным академическим русским драматическим театром пройдет развлекательная программа, которая начнется в 22.30 и продлится до 2.30 часов. На мероприятии выступят звёзды башкирской эстрады. В 2:00 на площади Ленина и площади перед «ДК «Моторостроитель» состоится новогодний фейерверк.

