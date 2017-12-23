В Уфе в предновогодние дни изменится график работы РЭО ГИБДД

Изменения коснутся деятельности межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД МВД по РБ в период с 22 по 29 декабря текущего года.

С 22 по 29 декабря в Уфе претерпит временные изменения режим работы межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (РЭО) ГИБДД МВД по РБ. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.

Изменения графика работы коснулись отдела регистрации автомобилей, распложенных по улице Индустриальное шоссе, 42/2 и отдела выдачи водительских удостоверений по улице Лесотехникума, 92/1. Уточняется также, что в период до 29 декабря изменятся и график работы отдела технического надзора и регистрации авто- мото- транспортных средств уфимского отдела ГИБДД по адресу улица Лесотехникума, 92/1.

В будние дни работа вышеупомянутых подразделений продлится с 9 часов до 21 часа, прием документов будет проводиться до 20 часов, а их выдача - до 21 часа.

В субботние дни офисы будут работать с 9 до 18 часов, прием документов - до 17 часов, выдача - до 18 часов. Воскресенье - выходной день.